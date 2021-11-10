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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Сильний дощ на Шрі-Ланці забрав життя 16 осіб. Тисячі людей вимушені переселитися

Київ • УНН

 • 21581 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Щонайменше 16 людей загинули в результаті повеней і зсувів на Шрі-Ланці після більш ніж тижня сильного дощу. Про це інформує УНН з посиланням на The Associated Press.

Сильний дощ на Шрі-Ланці забрав життя 16 осіб. Тисячі людей вимушені переселитися

Деталі

У центрі з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що понад 5 тисяч людей були вимушені покинути свої домівки і знайшли притулок у будинках родичів або в державних центрах допомоги.

Майже половина з 25 районів Шрі-Ланки постраждала від потопу, причому найбільше постраждали райони Центрального нагір'я острова, де вирощують чай.

Більшість смертей сталися внаслідок підтоплення та ударів блискавки. Принаймні одну людину вважають зниклою безвісти.

Найближчими днями, ймовірно, очікуються нові повені, і зливи поширяться на північне узбережжя країни в районі міста Джафна, попередило метеорологічне бюро країни.

Додамо

Жовтень і листопад зазвичай є сезоном північно-східних мусонів на Шрі-Ланці. Однак цього року на більшій частині території країни випало більше опадів, ніж зазвичай.

Вчені стверджують, що дедалі більш непередбачувана й екстремальна погода в Південній Азії була спричинена зміною клімату та посилюється вирубкою лісів та засипанням дамб.

Рекордна повінь у 2015 році, в столиці штату Ченнай, забрала життя понад 250 людей.

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