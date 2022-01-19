Сильні зливи на Мадагаскарі спричинили повінь у столиці, 10 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Проливні дощі на Мадагаскарі затопили частину столиці Антананаріву, внаслідок чого загинули 10 людей і понад 12 тисяч залишилися без даху над головою. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
У зв'язку з дощами, що продовжуються, і можливим наближенням циклону до острова в Індійському океані, офіційні особи попередили про можливі зсуви в столиці, побудованій на крутих пагорбах.
Президент Андрі Радзуеліна скликав екстрену нараду у зв'язку із кризою повені, повідомив його офіс.
За словами офіційних осіб, щонайменше 2400 житлових будинків у столиці затоплено, а низинні райони міста знаходяться у глибокій воді. Шість будинків у верхніх частинах міста впали через дощі.
Три спортзали у місті використовуються для розміщення сімей переміщених осіб, а інші ховаються у школах та місцевих органах влади.
Дощі досягли і крайнього півдня Мадагаскару, випаленого сильною посухою, кажуть жителі Амбомбе, за 1000 км на південь від столиці.