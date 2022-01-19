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15 марта, 19:03 • 107232 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 144548 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 124263 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117733 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105295 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101716 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94061 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сильные ливни на Мадагаскаре вызвали наводнение в столице, 10 человек погибли

Сильные ливни на Мадагаскаре вызвали наводнение в столице, 10 человек погибли

Киев • УНН

 • 23448 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Проливные дожди на Мадагаскаре затопили часть столицы Антананариву, в результате чего погибли 10 человек и более 12 тысяч остались без крыши над головой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

В связи с продолжающимися дождями и возможным приближением циклона к острову в Индийском океане, официальные лица предупредили о возможных оползнях в столице, построенной на крутых холмах.

Президент Андри Радзуэлина созвал экстренное совещание в связи с кризисом наводнения, сообщил его офис.

По словам официальных лиц, по меньшей мере 2400 жилых домов в столице затоплены, а низинные районы города находятся в глубокой воде. Шесть домов в верхних частях города упали из-за дождей.

Три спортзала в городе используются для размещения семей перемещенных лиц, а другие прячутся в школах и местных органах власти.

Дожди достигли и крайнего юга Мадагаскара, выжженного сильной засухой, говорят жители Амбомбе, за 1000 км на юг от столицы.

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