Сильные ливни на Мадагаскаре вызвали наводнение в столице, 10 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Проливные дожди на Мадагаскаре затопили часть столицы Антананариву, в результате чего погибли 10 человек и более 12 тысяч остались без крыши над головой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
В связи с продолжающимися дождями и возможным приближением циклона к острову в Индийском океане, официальные лица предупредили о возможных оползнях в столице, построенной на крутых холмах.
Президент Андри Радзуэлина созвал экстренное совещание в связи с кризисом наводнения, сообщил его офис.
По словам официальных лиц, по меньшей мере 2400 жилых домов в столице затоплены, а низинные районы города находятся в глубокой воде. Шесть домов в верхних частях города упали из-за дождей.
Три спортзала в городе используются для размещения семей перемещенных лиц, а другие прячутся в школах и местных органах власти.
Дожди достигли и крайнего юга Мадагаскара, выжженного сильной засухой, говорят жители Амбомбе, за 1000 км на юг от столицы.