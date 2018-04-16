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Сили АТО на Світлодарській дузі знищили позицію бойовиків "Фурункул"

Сили АТО на Світлодарській дузі знищили позицію бойовиків "Фурункул"

Київ • УНН

 • 14589 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сили АТО знищили стару позицію бойовиків під назвою "Фурункул", внаслідок чого сторона ворога зазнала втрат. Про це повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebok, передає УНН.

"У зоні відповідальності 54-ї бригади і доданих їй батальйонів була зібрана і добре проаналізована вся інформація про противника. ... Була знищена стара (з 2015 року) ворожа позиція "Фурункул". Усі воювали на Світлодарській дузі в районі селища Т... Дуже добре знають цю передову позицію ворога, вона дуже багато неприємностей і горя нам принесла. Також були серйозно пошкоджені, а місцями повністю знищені в мотлох 6 вогневих точок і ВОПів ворога. Також поріділа жива сила: 2-е 200-х, 3-е 300-х. Дуже велика кількість контужених", - написав волонтер.

Водночас у штабі АТО цю інформацію УНН ані підтвердити, ані спростувати не змогли.

Нагадаємо, з початку доби 16 квітня бойовики здійснили 22 обстріли позицій українських військ на Донбасі, втрат немає.

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