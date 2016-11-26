Сили АТО на маріупольському напрямку обстріляли 23 рази
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. За минулу добу незаконні збройні формування здійснили 23 обстріли по позиціях сил АТО на маріупольському напрямку, використовуючи мінометні міни та артилерійські снаряди. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На маріупольському напрямку тривають масштабні обстріли з боку противника на приморських рубежах. Мова йде про ділянку фронту Павлопіль-Широкине, там по наших позиціях вчора було випущено понад 40 мінометних мін різного калібру та кілька артилерійських снарядів. Основний сеанс обстрілів відбувся під час вечірніх сутінків, в період між 15 та 17 годинами. Вчора бойовики знову обстріляли КПВВ "Мар’їнка", внаслідок чого пропуск не діє. Також противник порушував режим тиші у Докучаєвську. Всього минулої доби на маріупольському напрямку нарахували 23 ворожі обстріли, 9 із них із важкого озброєння", - повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, бойове зіткнення сталося на луганському напрямку в зоні АТО.