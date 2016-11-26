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Сили АТО на маріупольському напрямку обстріляли 23 рази

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. За минулу добу незаконні збройні формування здійснили 23 обстріли по позиціях сил АТО на маріупольському напрямку, використовуючи мінометні міни та артилерійські снаряди. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Сили АТО на маріупольському напрямку обстріляли 23 рази

"На маріупольському напрямку тривають масштабні обстріли з боку противника на приморських рубежах. Мова йде про ділянку фронту Павлопіль-Широкине, там по наших позиціях вчора було випущено понад 40 мінометних мін різного калібру та кілька артилерійських снарядів. Основний сеанс обстрілів відбувся під час вечірніх сутінків, в період між 15 та 17 годинами. Вчора бойовики знову обстріляли КПВВ "Мар’їнка", внаслідок чого пропуск не діє. Також противник порушував режим тиші у Докучаєвську. Всього минулої доби на маріупольському напрямку нарахували 23 ворожі обстріли, 9 із них із важкого озброєння", - повідомив А.Лисенко.

Як повідомляв УНН, бойове зіткнення сталося на луганському напрямку в зоні АТО.

 

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