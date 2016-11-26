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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Силы АТО на мариупольском направлении обстреляли 23 раза

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования совершили 23 обстрела по позициям сил АТО на мариупольском направлении, используя минометные мины и артиллерийские снаряды. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Силы АТО на мариупольском направлении обстреляли 23 раза

"На мариупольском направлении продолжаются масштабные обстрелы со стороны противника на приморских рубежах. Речь идет об участке фронта Павлополь-Широкино, там по нашим позициям вчера было выпущено более 40 минометных мин разного калибра и несколько артиллерийских снарядов. Основной сеанс обстрелов произошел во время вечерних сумерек, в период между 15 и 17 часами. Вчера боевики вновь обстреляли КПВВ "Марьинка", в результате чего пропуск не действует. Также противник нарушал режим тишины в Докучаевске. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении насчитали 23 вражеских обстрела, 9 из них с тяжелого вооружения", - сообщил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, боестолкновение произошло на луганском направлении в зоне АТО.

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