Силы АТО на мариупольском направлении обстреляли 23 раза

"На мариупольском направлении продолжаются масштабные обстрелы со стороны противника на приморских рубежах. Речь идет об участке фронта Павлополь-Широкино, там по нашим позициям вчера было выпущено более 40 минометных мин разного калибра и несколько артиллерийских снарядов. Основной сеанс обстрелов произошел во время вечерних сумерек, в период между 15 и 17 часами. Вчера боевики вновь обстреляли КПВВ "Марьинка", в результате чего пропуск не действует. Также противник нарушал режим тишины в Докучаевске. Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении насчитали 23 вражеских обстрела, 9 из них с тяжелого вооружения", - сообщил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, боестолкновение произошло на луганском направлении в зоне АТО.