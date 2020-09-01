Сільгоспвиробники вже зібрали 41,2 млн тонн основних культур - Мінекономіки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українські сільгоспвиробники вже зібрали 41,2 млн тонн основних культур, з них зернові та зернобобові культури складають 38,4 млн тонн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
"...31 серпня, в рамках зустрічі керівництва Мінекономіки з аграрними асоціаціями було обговорено ситуацію на зерновому ринку. Зокрема, було озвучено поточні результати збиральної кампанії, обговорено погодні умови та прогнози щодо врожаю зерна. Так, за оперативними даними, українські сільгоспвиробники вже зібрали 41,2 млн тонн основних культур з площі 10,94 млн га, з яких зернові та зернобобові культури складають 38,4 млн тонн (9,68 млн га, 63%)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у розрізі культур намолочено 29,8 тис. тонн проса з площі 15,9 тис. га (11%), 221,5 тис. тонн соняшнику з площі 150 тис. га (2%).
"Такі культури як пшениця, ячмінь, горох і ріпак – зібрані повністю. Крім того, у шести областях розпочато збирання гречки, якої намолочено 19,77 тис. тонн з площі 11,29 тис. га", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, Мінекономіки скоригувало прогноз врожаю зерна на 2020 рік у бік зменшення.