Сельхозпроизводители уже собрали 41,2 млн тонн основных культур - Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Украинские сельхозпроизводители уже собрали 41,2 млн тонн основных культур, из них зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,4 млн тонн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
"...31 августа, в рамках встречи руководства Минэкономики с аграрными ассоциациями обсудили ситуацию на зерновом рынке. В частности, было озвучено текущие результаты уборочной кампании, обсуждены погодные условия и прогнозы по урожаю зерна. Так, по оперативным данным, украинские сельхозпроизводители уже собрали 41,2 млн тонн основных культур с площади 10,94 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,4 млн тонн (9,68 млн га, 63%)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в разрезе культур намолочено 29,8 тыс. тонн проса с площади 15,9 тыс. га (11%), 221,5 тыс. тонн подсолнечника с площади 150 тыс. га (2%).
"Такие культуры как пшеница, ячмень, горох и рапс - собраны полностью. Кроме того, в шести областях начат сбор гречки, которой намолочено 19,77 тыс. тонн с площади 11,29 тыс. га", - указано в сообщении.
Напомним, Минэкономики скорректировало прогноз урожая зерна на 2020 год в сторону уменьшения.