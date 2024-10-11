Сікорський: питання ексгумації жертв Волинської трагедії не має бути предметом політичного торгу

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що Польща не поступиться в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. Він підкреслив, що ця тема не повинна бути предметом політичного торгу. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє TVN24, передає УНН.

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Главі польської дипломатії Радославу Сікорському поставили запитання про проблему ексгумації жертв Волинської трагедій. Сікорський нагадав, що порушував це питання як перед главою МЗС України, так і перед Президентом Володимиром Зеленським.

Ми не будемо поступатися в цьому питанні. Перш за все, це не політичне питання, це не має бути предметом якогось торгу, а це просто християнський обов'язок, який свідчить про нас