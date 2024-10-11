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Сікорський: питання ексгумації жертв Волинської трагедії не має бути предметом політичного торгу

Сікорський: питання ексгумації жертв Волинської трагедії не має бути предметом політичного торгу

Київ • УНН

 • 7996 перегляди

Глава МЗС Польщі заявив, що країна не поступиться в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. Сікорський підкреслив, що це християнський обов'язок, а не політичне питання.

Глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевнив, що Польща не поступиться в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії. Він підкреслив, що ця тема не повинна бути предметом політичного торгу. Про це він заявив на брифінгу, повідомляє TVN24, передає УНН

Деталі

Главі польської дипломатії Радославу Сікорському поставили запитання про проблему ексгумації жертв Волинської трагедій.  Сікорський нагадав, що порушував це питання як перед главою МЗС України, так і перед Президентом Володимиром Зеленським.

Ми не будемо поступатися в цьому питанні. Перш за все, це не політичне питання, це не має бути предметом якогось торгу, а це просто християнський обов'язок, який свідчить про нас

- сказав глава МЗС.

Очільник дипломатії наголосив, що Польща «вимагає від України тільки того, що Україна дозволила Німеччині зробити зі 100 тисячами солдатів Вермахту», яких ексгумували й поховали в окремих могилах на українській землі. 

Нагадаємо

Український інститут національної пам'яті заявив, що планує у 2025 році проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії на Рівненщині у відповідь на звернення польських громадян. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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