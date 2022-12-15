"Сигнал парламентам світу": Кулеба про рішення Європарламенту визнати Голодомор геноцидом

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"Я вдячний Європарламенту за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Це рішення відновлює історичну справедливість та надсилає потужний сигнал всім іншим парламентам світу. Ми продовжуємо працювати над розширенням географії визнання і очікуємо нових рішень вже невдовзі", – написав Кулеба.

Нагадаємо

15 грудня Європарламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу і закликав росію як основну правонаступницю СРСР вибачитися за цей злочин.

Додамо

Пам’ять жертв Голодомору в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.