"Сигнал парламентам світу": Кулеба про рішення Європарламенту визнати Голодомор геноцидом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Європейському парламенту за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це повідомляє УНН із посиланням на твітер Кулеби.
Цитата
"Я вдячний Європарламенту за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Це рішення відновлює історичну справедливість та надсилає потужний сигнал всім іншим парламентам світу. Ми продовжуємо працювати над розширенням географії визнання і очікуємо нових рішень вже невдовзі", – написав Кулеба.
Нагадаємо
15 грудня Європарламент проголосував за резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу і закликав росію як основну правонаступницю СРСР вибачитися за цей злочин.
Додамо
Пам’ять жертв Голодомору в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.