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"Сигнал парламентам мира": Кулеба о решении Европарламента признать Голодомор геноцидом

Киев • УНН

 • 598045 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европейский парламент за признание Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на твиттер Кулебы.

Цитата

"Я благодарен Европарламенту за признание Голодомора геноцидом украинского народа. Это решение восстанавливает историческую справедливость и посылает мощный сигнал всем другим парламентам мира. Мы продолжаем работать над расширением географии признания и ожидаем новых решений уже скоро", – написал Кулеба.

Напомним

15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и призвал россию как основную правопреемницу СССР извиниться за это преступление.

Добавим

Память жертв Голодомора в Украине чествуют каждый год в четвертую субботу ноября. 

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