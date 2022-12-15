"Сигнал парламентам мира": Кулеба о решении Европарламента признать Голодомор геноцидом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Европейский парламент за признание Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на твиттер Кулебы.
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"Я благодарен Европарламенту за признание Голодомора геноцидом украинского народа. Это решение восстанавливает историческую справедливость и посылает мощный сигнал всем другим парламентам мира. Мы продолжаем работать над расширением географии признания и ожидаем новых решений уже скоро", – написал Кулеба.
Напомним
15 декабря Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа и призвал россию как основную правопреемницу СССР извиниться за это преступление.
Добавим
Память жертв Голодомора в Украине чествуют каждый год в четвертую субботу ноября.