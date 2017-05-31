Швейцарський суд вперше виніс вирок за лайк в Facebook
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Окружний суд Цюріха 29 травня виніс обвинувальний вирок 45-річному користувачеві Facebook за образливі коментарі, лайки і репости інших образливих повідомлень, передає УНН з посиланням на “Deutsche Welle”.
Формально чоловіка було засуджено за статтею Кримінального кодексу про наклеп і призначений штраф в 4000 франків з відстрочкою на два роки. Якщо підсудний не зробить подібні правопорушення за цей термін, то штраф може бути скасований або знижений.
Позов до суду подав зоозахисник Ервін Кесслер, якого відповідач називав в коментарях до чужих постів “расистом”, “антисемітом” і “фашистом”, а також активно поширював схожі заяви інших користувачів. При цьому в суді відповідач не зміг довести, що дійсно є підстави вважати Е.Кесслера таким.
Крім того, суд вирішив, що, лайкнувши пост з образами на адресу зоозахисників, відповідач фактично приєднувався до висловленої думки. У зв’язку з цим суд не прийняв аргумент захисту про те, що користувач не несе відповідальності за зміст постів, які лайкає, тому що не є їх автором.
Цей вирок став першим випадком в Швейцарії, коли суд виніс обвинувальний вирок за лайк в Facebook за кримінальною статтею.