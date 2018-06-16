Швейцарські фанати дорогою на ЧС-2018 в Росії мало не заїхали в ОРДО
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Група футбольних уболівальників зі Швейцарії мало не заїхала на передову в зоні проведення ООС на сході України. Про це повідомила волонтерка Ганна Домбровська на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"І про футбол! Сьогодні ввечері група футбольних уболівальників зі Швейцарії мало не заїхала на передову в зоні проведення ООС на сході України. Вболівальники їхали на матч Бразилія - Швейцарія в Ростов-на-Дону і навігатор проклав їм шлях через окупований Донецьк", - розповіла вона.
Зі слів волонтерки, ночувати вболівальники планували в готелі в окупованій Амвросіївці.
"Ось цікаво, а при перетині кордону України або на блок-постах на в'їзді в зону ООС у туристів взагалі не питають мету поїздки? У швейцарців в машині на торпеді красувався сувенірний кубок світу, а написи на кузові однозначно вказували, що вони їдуть в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018! Довелося мені згадати англійську, щоб допомогти європейським гостям виїхати з небезпечної зони і знайти інший, більш безпечний шлях до Ростова-на-Дону", - додала вона.
Нагадаємо, у Росії побили фанатів з Франції.
Чемпіонат світу-2018 з футболу пройде в Росії в період з 14 червня по 15 липня.