Швеція виділила Україні понад 5 млн доларів допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Влада Швеції виділила для України 50 млн шведських крон (приблизно 5,4 млн доларів). Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду Швеції.
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Як зазначили, Швеція разом з Великою Британією, Канадою, Швейцарією та США запустила новий фонд для зміцнення стійкості України через конфлікт у південно-східному регіоні.
"Фонд зміцнить стійкість до російської агресії на сході та півдні України, сприяючи поліпшенню надання державних послуг, розширенню діалогу та інклюзивному економічному розвитку", — заявила міністр з питань співпраці з метою розвитку Матильда Ернкранс.
Додали, що фонд доповнить допомогу ООН. У грудні 2021 року у Швеції ухвалили стратегію сприяння регіональним реформам у Східній Європі на період 2021-2027 років. У документі закладено фінансування в розмірі 6,6 млрд шведських крон (705 млн доларів).
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.