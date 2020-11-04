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Шведський суд звільнив двох громадян України, засуджених на довічне ув'язнення за вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Апеляційний суд Гьота звільнив у середу двох громадян України, засуджених у липні окружним судом Векше до довічного ув’язнення за вбивство 70-річного підданого Швеції, тіло якого виявили в містечку Маркарюд в південній провінції Кроноберг в липні минулого року. Про це повідомляється в прес-релізі судової інстанції, зазначає УНН.

“Окружний суд засудив двох чоловіків до довічного ув’язнення за вбивство і спробу шахрайства. Апеляційний суд по-іншому оцінив (представлені слідством) докази і виправдав людей, звинувачених у скоєнні цих злочинів”, — зазначено в повідомленні. Як далі пише голова суду Мартін Андерссон, “немає впевненості в тому”, що злочин скоєно двома особами. “Цілком можливо, що один з чоловіків не мав ніякого відношення до злочину”, — пояснює він.

Як повідомляла газета Expressen, мова йде про вбивство 70-річного Герта-Інге Бертінссона, тіло якого виявили в Маркарюде після майже двотижневих пошуків. Автомобіль Volvo XC 90 літнього чоловіка був викрадений і пізніше знайдений з фальшивими номерними знаками в 1 280 км від Маркарюда в північній провінції Вестерботтен.

У зв’язку з розшуком підозрюваних поліція оприлюднила фото тоді 48-річного Ярослава Л. та 47-річного Олександра Т. Обидва підозрюваних перебували в міжнародному розшуку. Один був затриманий в Німеччині в серпні, другий — в Польщі в грудні 2019 року.

Згідно з матеріалами слідства, чоловіки разом зв’язали 70-річного чоловіка і привезли його в лісовій район за межами Маркарюда, де залишили його. Судово-медична експертиза показала, що пенсіонер помер десь між 31 липня і 4 серпня. Один із засуджених також був визнаний винним в спробі шахрайства: через банкомат в Стокгольмі він спробував зняти гроші з рахунку жертви.

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