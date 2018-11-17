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Шведський розробник ігор заявив про виключення зі своєї продукції згадки про Чечню

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Шведська компанія — розробник гри, що отримала негативну реакцію в Чечні, заявила, що виключить зі своєї продукції розділ, що містить згадування про Чечню. Про це йдеться опублікованій в п’ятницю заяві Шамса Джорджані, віце-президента з розвитку бізнесу компанії Paradox Interactive, дочірня фірма якої White Wolf Publishing була розробником настільних ігор з серії Vampire: The Masquerade, інформує УНН з посиланням на ЗМІ РФ.

Джорджані оголосив про припинення продажів книг, що описують серію і присвячених кланам вампірів “Camarilla” і “Anarch”, які є персонажами ігрового всесвіту. “Розділ про Чечню буде виключений з книги Camarilla, як з її друкованої версії, так і з версіії в стандарті PDF”, — повідомив Джорджані. Віце-президент Paradox Interactive заявив, що внесення змін до книги займе три тижні, і вибачився перед покупцями, що замовили ці видання, за затримку їх доставки.

Джорджані також повідомив, що дочірня фірма White Wolf буде скасована як самостійна структура і команда співробітників, що входила до її складу, буде включена безпосередньо в штат Paradox Interactive. Для керівництва цією командою в комерційному і творчому плані будуть призначені нові менеджери. На період реструктуризації Шамс Джорджані виконуватиме функції тимчасового менеджера White Wolf Publishing. За словами віце-президента Paradox Interactive, ця компанія в розробці своїх ігор і книг в жанрі “хоррор” керується принципом, згідно з яким необхідно розділяти реальне життя і вигадку.

“У розділі, присвяченому Чечні книги V5 Camarilla, ми втратили це з уваги, — визнав Джорджані. — Результатом стала глава, в якій реальна трагедія, що триває, була піднесена в грубій і неповажній формі. Ми повинні були помітити це в ході процесу створення і редагування . Цього не сталося, і за це ми приносимо вибачення”.

Раніше газета “Коммерсант” повідомила, що в світовій ігровій індустрії розгорається скандал, пов’язаний зі згадуванням Чечні в одній з найвідоміших настільних ігор — Vampire: The Masquerade. За даними газети, на початку листопада вийшла нова частина гри, в якій, за легендою, Чечнею керує клан вампірів.

Як повідомляв УНН, Instagram відновив офіційний акаунт Рамзана Кадирова, проте через декілька годин скасував рішення.

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