Шведський розробник ігор заявив про виключення зі своєї продукції згадки про Чечню

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Шведська компанія — розробник гри, що отримала негативну реакцію в Чечні, заявила, що виключить зі своєї продукції розділ, що містить згадування про Чечню. Про це йдеться опублікованій в п’ятницю заяві Шамса Джорджані, віце-президента з розвитку бізнесу компанії Paradox Interactive, дочірня фірма якої White Wolf Publishing була розробником настільних ігор з серії Vampire: The Masquerade, інформує УНН з посиланням на ЗМІ РФ.