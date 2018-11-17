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Шведский разработчик игр заявил об исключении из продукции упоминания о Чечне

Шведский разработчик игр заявил об исключении из продукции упоминания о Чечне

Киев  •  УНН

 • 18136 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Шведская компания — разработчик игры, вызвавшей негативную реакцию в Чечне, заявила, что исключит из своей продукции раздел, содержащий упоминание о Чечне. Об этом говорится опубликованном в пятницу заявлении Шамса Джорджани, вице-президента по развитию бизнеса компании Paradox Interactive, дочерняя фирма которой White Wolf Publishing была разработчиком настольных игр из серии Vampire: The Masquerade, информирует УНН со ссылкой на СМИ РФ.

Джорджани объявил о приостановке продаж книг, описывающих серию и посвященных кланам вампиров “Camarilla” и “Anarch”, которые являются персонажами игровой вселенной. “Раздел о Чечне будет исключен из книги Camarilla, как из ее печатной версии, так и из версии в стандарте PDF”, — сообщил Джорджани. Вице-президент Paradox Interactive заявил, что внесение изменений в книги займет три недели, и извинился перед покупателями, заказавшими эти издания, за задержку их доставки.

Джорджани также сообщил, что дочерняя фирма White Wolf будет упразднена как самостоятельная структура и что входившая в ее состав команда сотрудников будет включена непосредственно в штат Paradox Interactive. Для руководства этой командой в коммерческом и творческом плане будут назначены новые менеджеры. На период реструктуризации Шамс Джорджани будет исполнять функции временного менеджера White Wolf Publishing. По словам вице-президента Paradox Interactive, эта компания в разработке своих игр и книг в жанре “хоррор” руководствуется принципом, согласно которому необходимо разделять реальную жизнь и вымысел.

“В главе, посвященной Чечне книги V5 Camarilla, мы потеряли это из виду, — признал Джорджани. — Результатом стала глава, в которой реальная, продолжающаяся трагедия была преподнесена в грубой и неуважительной форме. Мы должны были заметить это в ходе процесса создания и редактирования. Этого не случилось, и за это мы приносим извинения”.

Ранее газета “Коммерсант” сообщила, что в мировой игровой индустрии разгорается скандал, связанный с упоминанием Чечни в одной из самых известных настольных игр — Vampire: The Masquerade. По данным газеты, в начале ноября вышла новая часть игры, в которой, по легенде, Чечней управляет клан вампиров.

Как сообщал УНН, Instagram восстановил официальный аккаунт Рамзана Кадырова, однако через несколько часов отменил решение.

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