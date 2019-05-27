Шведські націоналісти покращили результати на виборах в Європарламент
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Націоналістична партія "Шведські демократи" (ШД) значно поліпшила свої результати на виборах до Європарламенту в Швеції, набравши 15,6% (плюс 5,9% з 2014 року). Це більше за інших парламентських партій королівства, свідчать попередні дані підрахунку голосів, оприлюднені шведської Виборчою комісією, повідомляє УНН. Явка склала 53,2%.
Згідно з результатами, на виборах лідирує Соціал-демократична робітнича партія з 23,7% (мінус 0,5%). Друге місце з 16,7% (+ 3,1%) займає Помірна коаліційна партія. Для інших партій попередні результати виглядають наступним чином: "Християнські демократи" - 8,6% (+ 2,7%), Партія охорони навколишнього середовища - 11,4% (мінус 4%), Ліва партія - 6,8% (+ 0,5%), Партія центру - 10,7% (+ 4,2%), "Ліберали" - 4,1% (мінус 5,9%).
Між партіями обох сторін - як правих, так і лівих, - щодо ЄС традиційно по абсолютній більшості питань серйозні розбіжності відсутні. Навіть ШД відмовилася в 2019 році від вимоги про референдум щодо виходу з ЄС. Єдиний виняток в цьому консенсусі - питання про біженців: Помірна коаліційна і Ліва партії під час передвиборної компанії оголосили, що настала пора відмовитися від традиційної шведської позиції, згідно з якою всі країни зобов'язані приймати шукачів притулку в ЄС, і що в основі цього процесу повинен лежати принцип добровільності.
Швеція в Європарламенті має 20 мандатів. У разі виходу Британії з ЄС їх стане 21.
Нагадаємо, у неділю в Європейському союзі відбувся четвертий і останній день голосування на виборах до Європарламенту.
Так, 26 травня свої голоси за євродепутатів віддали громадяни 21 країни-члена Євросоюзу. Зокрема, голосування у Німеччині, яка має найбільшу кількість представників у Європарламенті — 96 — починалися о восьмій годині ранку. Тут обирати депутатів Європарламенту мають право 64,8 мільйона виборців, з яких 3,9 мільйона — громадяни інших країн ЄС.
Також вибори відбулися в Австрії, Бельгії, Болгарії, Данії, Іспанії, Італії, Естонії, Фінляндії, Греції, Литві, Люксембурзі, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Угорщині, Франції, Хорватії, Швеції, та на Кіпрі. Останніми закрилися виборчі дільниці в Італії — о 23:00.