Шведські націоналісти покращили результати на виборах в Європарламент

КИЇВ. 27 травня. УНН. Націоналістична партія "Шведські демократи" (ШД) значно поліпшила свої результати на виборах до Європарламенту в Швеції, набравши 15,6% (плюс 5,9% з 2014 року). Це більше за інших парламентських партій королівства, свідчать попередні дані підрахунку голосів, оприлюднені шведської Виборчою комісією, повідомляє УНН. Явка склала 53,2%.