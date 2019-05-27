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Шведские националисты улучшили результаты на выборах в Европарламент

Шведские националисты улучшили результаты на выборах в Европарламент

Киев  •  УНН

 • 7709 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Националистическая партия "Шведские демократы" (ШД) значительно улучшила свои результаты на выборах в Европарламент в Швеции, набрав 15,6% (плюс 5,9% с 2014 года). Это больше остальных парламентских партий королевства, свидетельствуют предварительные данные подсчета голосов, обнародованные шведской Избирательной комиссией, сообщает УНН. Явка составила 53,2%.

Согласно результатам, на выборах лидирует Социал-демократическая рабочая партия с 23,7% (минус 0,5%). Второе место с 16,7% (+3,1%) занимает Умеренная коалиционная партия. Для остальных партий предварительные результаты выглядят следующим образом: "Христианские демократы" - 8,6% (+2,7%), Партия охраны окружающей среды - 11,4 % (минус 4%), Левая партия - 6,8 % (+0,5%), Партия центра - 10,7% (+4,2%), "Либералы" - 4,1% (минус 5,9%).

Между партиями обеих сторон - как правых, так и левых, - в отношении ЕС традиционно по абсолютному большинству вопросов серьезные разногласия отсутствуют. Даже ШД отказалась в 2019 году от требования о референдуме по выходу из ЕС. Единственное исключение в этом консенсусе - вопрос о беженцах: Умеренная коалиционная и Левая партии во время предвыборной компании объявили, что настала пора отказаться от традиционной шведской позиции, согласно которой все страны обязаны принимать ищущих убежища в ЕС, и что в основе этого процесса должен лежать принцип добровольности.

Швеция в Европарламенте имеет 20 мандатов. В случае выхода Британии из ЕС их станет 21.

Напомним, в воскресенье в Европейском союзе состоялся четвертый и последний день голосования на выборах в Европарламент.

Так, 26 мая свои голоса за евродепутатов отдали граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосования в Германии, имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинались в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС.

Также выборы состоялись в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. Последними закрылись избирательные участки в Италии - в 23:00.

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