"Шукаємо спеціалістів, щоб підказали, як правильно від'єднати шматки рф": Арахамія потролив окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія потролив окупантів у зв'язку з успішним контрнаступом ЗСУ на півдні і написав, що у ВР шукають спеціалістів з російського права, щоб підказали "як правильно від'єднати шматки" росії, передає УНН з посиланням на Telegram чиновника.
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"Шукаємо спеціалістів з російського конституційного права. В рамках переговорного процесу потрібно підказати колегам, як юридично правильно від'єднувати шматки російської федерації", - написав він.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів. І що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.
Тим часом у мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.