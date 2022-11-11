"Шукаємо спеціалістів, щоб підказали, як правильно від'єднати шматки рф": Арахамія потролив окупантів

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"Шукаємо спеціалістів з російського конституційного права. В рамках переговорного процесу потрібно підказати колегам, як юридично правильно від'єднувати шматки російської федерації", - написав він.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ 11 листопада офіційно повідомив, що під час успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку, 9 листопада цього року, було звільнено 12 населених пунктів. І що наступальні дії на зазначеному напрямку тривають. Тому, з міркувань безпеки операції, офіційне оприлюднення результатів буде згодом.

Тим часом у мережі вже публікують фото з центру Херсона з людьми з українськими прапорами.