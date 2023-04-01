Шукачі вибухівок: Фонд Говарда Баффета передав поліції Київщини службових собак
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. 31 березня, за сприянням благодійного фонду Говарда Баффета до Кінологічного центру поліції Київщини приїхали 11 службових собак. Про це інформує поліція Київської області, передає УНН.
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Зазначається, що крім бельгійських вівчарок малінуа, цього разу також передали і дві німецькі.
Всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком пошук вибухових речовин і зброї.
“З минулого року ми тісно співпрацюємо з провідними кінологічними центрами Європи завдяки фонду Говарда Баффета. Ми отримали додатково 11 нових собак, з яких 9 бельгійських та 2 німецьких вівчарки. Вони будуть служити на Київщині, допомагати людям та забезпечувати порядок”, — зазначив Андрій Нєбитов.
Після навчання службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам поліції Київщини з метою залучення їх в спеціальних операціях, а також на прифронтових територіях для допомоги по розмінуванню, виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.
Доповнення
Нещодавно фонд Говарда Баффета передав кінологам Київщини чотири спеціалізовані автомобілі для комфортного перевезення службових собак.
Наголошується, що вони вже активно використовуються у повсякденній службі, протидії злочинності та забезпеченні публічної безпеки і порядку на території Київщини.