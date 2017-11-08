Шуфрич дав свідчення в Генпрокуратурі

"З огляду на певний резонанс, який викликало повідомлення про необхідність допитати мене у якості свідка, мій адвокат домовився зі слідчим, я прибув в Генпрокуратуру сьогодні о 13:50, дав свідчення і залишив приміщення ГПУ о 14:30", - цитує прес-служба Шуфрича.

Також він додав, що "з приводу предмета допиту слідчий зобов'язав мене утриматися від коментарів".

Нагадаємо, вчора Н.Шуфрича викликали для участі в допиті в якості свідка в кримінальному провадженні №42014100000000209. Справа стосується колишнього посадовця Адміністрації Президента України.