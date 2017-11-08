Шуфрич дал показания в Генпрокуратуре

"Учитывая определенный резонанс, который вызвало сообщение о необходимости допросить меня в качестве свидетеля, мой адвокат договорился со следователем, я прибыл в Генпрокуратуру сегодня в 13:50, дал показания и покинул помещение ГПУ в 14:30", - цитирует пресс-служба Шуфрича.

Также он добавил, что "по поводу предмета допроса следователь обязал меня воздержаться от комментариев".

Напомним, вчера Н.Шуфрича вызвали для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве №42014100000000209. Дело касается бывшего должностного лица Администрации Президента Украины.