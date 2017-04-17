Штормове попередження оголосили в Україні: очікується мокрий сніг і пориви вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. В Україні оголосили штормове попередження. Синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру. Про це УНН повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.
"У зв’язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня очікується холодна погода: вночі заморозки у повітрі 0-5°, на поверхні грунту 3-8°, температура вдень 2-9° тепла", - йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, у південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.
Нагадаємо, 17 квітня в Україні очікується сонячна погода та невеликий дощ у східних областях.