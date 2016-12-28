Штормове попередження оголосили на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні, за інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на Львівщині очікуються пориви північно-західного вітру – 15-20 м/с; хуртовини. Про це проінформували у прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області, повідомляє УНН.
В першій половині дня 28 грудня місцями сильний мокрий сніг та сніг (переважно у горах). На дорогах ожеледиця.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, водіїв закликали бути обережними через ожеледицю.