Штайнмайєр планує звернутись до населення Німеччини через спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр виголосить промову до німців через COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр звернеться до німецьких громадян у рідкісній телевізійній промові в суботу ввечері через коронавірусну кризу”, — повідомили в ЗМІ.
Зокрема вказано, що роль президента в Німеччині здебільшого є церемоніальною, і як правило, президент звертається до народу тільки раз на рік — під час Різдвяної промови.
Нагадаємо, загалом в Німеччині від коронавірусу померло 2544 людини, — за добу — 171 особа. Загальна кількість підтверджених випадків від початку спалаху сягнула 117 тис. 658 осіб — за останній день — 4133.