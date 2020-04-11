Штайнмайер планирует обратиться к населению Германии из-за вспышки коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер произнесет речь к немцам из-за COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратится к немецким гражданам в редкой телевизионной речи в субботу вечером из-за коронавирусного кризиса”, — сообщили в СМИ.
В частности указано, что роль президента в Германии в основном является церемониальной, и как правило, президент обращается к народу только раз в год — во время Рождественской речи.
Напомним, всего в Германии от коронавируса умерло 2544 человека — за сутки — 171 человек. Общее количество подтвержденных случаев с начала вспышки достигла 117 тыс. 658 человек — за последний день — 4133.