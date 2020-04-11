Штайнмайер планирует обратиться к населению Германии из-за вспышки коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 35580 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 44367 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 59769 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 60697 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 85385 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75972 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101351 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105407 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130591 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130222 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Штайнмайер планирует обратиться к населению Германии из-за вспышки коронавируса

Штайнмайер планирует обратиться к населению Германии из-за вспышки коронавируса

Киев  •  УНН

 • 15024 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер произнесет речь к немцам из-за COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

“Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратится к немецким гражданам в редкой телевизионной речи в субботу вечером из-за коронавирусного кризиса”, — сообщили в СМИ.

В частности указано, что роль президента в Германии в основном является церемониальной, и как правило, президент обращается к народу только раз в год — во время Рождественской речи.

Напомним, всего в Германии от коронавируса умерло 2544 человека — за сутки — 171 человек. Общее количество подтвержденных случаев с начала вспышки достигла 117 тыс. 658 человек — за последний день — 4133.

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