Штаб АТО повідомив про зачіпки щодо зникнення трьох українських військових

“Поки що (даних про місцезнаходження військовослужбовців — ред.) немає, але сьогодні вже ситуація проясниться... Тому що там працюють по різних напрямках і є вже деякі зачіпки. Думаю, що сьогодні-завтра ситуація проясниться”, — повідомив Л.Матюхін.

Нагадаємо, штаб української воєнної операції повідомив, що 8 січня поблизу лінії розмежування зникли троє військовослужбовців.