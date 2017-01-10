Штаб АТО повідомив про зачіпки щодо зникнення трьох українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Інформації щодо зникнення трьох військовослужбовців поблизу лінії розмежування наразі немає, однак є зачіпки. Про це у коментарі УНН повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.
“Поки що (даних про місцезнаходження військовослужбовців — ред.) немає, але сьогодні вже ситуація проясниться... Тому що там працюють по різних напрямках і є вже деякі зачіпки. Думаю, що сьогодні-завтра ситуація проясниться”, — повідомив Л.Матюхін.
Нагадаємо, штаб української воєнної операції повідомив, що 8 січня поблизу лінії розмежування зникли троє військовослужбовців.