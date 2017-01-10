Штаб АТО сообщил о зацепках относительно исчезновения трех украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Информации об исчезновении трех военнослужащих возле линии разграничения пока нет, однако есть зацепки. Об этом в комментарии УНН сообщил руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Пока (данных о местонахождении военнослужащих - ред.) нет, но сегодня уже ситуация прояснится... Потому что там работают по разным направлениям и есть уже некоторые зацепки. Думаю, что сегодня-завтра ситуация прояснится", - сообщил Л.Матюхин.
Напомним, штаб украинской военной операции сообщил, что 8 января возле линии разграничения исчезли трое военнослужащих.