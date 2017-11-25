Штаб АТО: бойовики можуть вчинити провокації через візит місії ОБСЄ

"У зв’язку із тим, що сьогодні представники СММ ОБСЄ планують відвідати населені пункти Гладосове та Травневе, штаб АТО очікує провокацій на цьому напрямку від бойовиків НЗФ ОРДЛО. Ми відслідковуємо ситуацію на цій ділянці лінії зіткнення та інформуватимемо суспільство і світову спільноту про можливі провокації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, СБУ підтвердила прибуття з РФ на територію тимчасово окупованих районів Луганської області додаткових сил ПВК "Вагнера" для збройної підтримки так званого "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета.