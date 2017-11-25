Штаб АТО: боевики могут совершить провокации из-за визита миссии ОБСЕ

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 76333 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 65873 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 73162 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 80745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 117706 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115037 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143842 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107380 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108808 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113353 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Штаб АТО: боевики могут совершить провокации из-за визита миссии ОБСЕ

Штаб АТО: боевики могут совершить провокации из-за визита миссии ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 9941 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Боевики сегодня могут совершить провокации из-за посещения представителями СММ ОБСЕ ряда населенных пунктов на линии соприкосновения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"В связи с тем, что сегодня представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Майское, штаб АТО ожидает провокаций на этом направлении от боевиков НЗФ ОРДЛО. Мы отслеживаем ситуацию на этом участке линии соприкосновения и будем информировать общество и мировое сообщество о возможных провокациях", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ подтвердила прибытие из РФ на территорию временно оккупированных районов Луганской области дополнительных сил ЧВК "Вагнера" для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

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