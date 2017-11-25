Штаб АТО: боевики могут совершить провокации из-за визита миссии ОБСЕ

"В связи с тем, что сегодня представители СММ ОБСЕ планируют посетить населенные пункты Гладосово и Майское, штаб АТО ожидает провокаций на этом направлении от боевиков НЗФ ОРДЛО. Мы отслеживаем ситуацию на этом участке линии соприкосновения и будем информировать общество и мировое сообщество о возможных провокациях", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ подтвердила прибытие из РФ на территорию временно оккупированных районов Луганской области дополнительных сил ЧВК "Вагнера" для вооруженной поддержки так называемого "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.