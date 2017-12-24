Штаб АТО: бойовики “Л/ДНР” поширюють дезінформаційні повідомлення щодо АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” поширюють неправдиву інформацію про порушення підрозділами ЗС України у зоні проведення АТО домовленостей, щодо встановлення режиму припинення вогню на час Різдвяних та Новорічних свят. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
"Українська сторона СЦКК заявляє, що з перших хвилин встановленого режиму припинення вогню на час Різдвяних та Новорічних свят інформаційними інтернет ресурсами, підконтрольними бойовикам ОРДО/ОРЛО, почала поширюватись інформація щодо, ніби то ведення вогню підрозділами ЗС України в АТО у напрямку тимчасово непідконтрольних Уряду України територій", - йдеться у повідомленні.
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Так, на одному із Телеграм-каналів бойовиків зазначається, що “підрозділи української армії, починаючи з 00.00 годин 23 грудня 2017 року, здійснили обстріл районі населеного пункту Ясинувата, застосувавши стрілецьку зброю та АГС, а в районі населених пунктів Горловка та Гольмівський — міномети різних калібрів”.
Українська сторона СЦКК пов’язує таку показову дезінформаційну активність бойовиків Л/ДНР щодо неіснуючих обстрілів з боку підрозділів ЗС України, виключно із бажанням скомпрометувати та звинуватити підрозділи ЗС України в АТО в неспроможності дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо дотримання режиму тиші.
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"Українська сторона СЦКК наголошує: підрозділи ЗС України у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, безумовно дотримуються Мінських домовленостей та забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін на сході України", - підкреслюють у штабі.
Нагадаємо, 23 грудня вступили у дію домовленності учасників контактної групи з врегулювання ситуації на сході України про перемир’я на Донбасі у період новорічних та різдвяних свят.