Шрі-Ланка скасувала візи для 48 країн, включно з Україною

Безкоштовно в’їхати на територію Шрі-Ланки зможуть громадяни 48 країн. До цього переліку входить Україна, Велика Британія, Росія, Китай, країни ЄС та інші.

“Пропозиція буде діяти протягом шести місяців, і уряд оцінить втрату доходів від віз через шість місяців”, — цитує Reuters представника міністерства розвитку туризму Шрі-Ланки.

Таким чином, влада Шрі-Ланки розраховує збільшити потік туристів. Після терористичних атак на Великдень кількість бажаючих відвідати країну знизилася.

21 квітня бойовики-ісламісти атакували церкви і готелі на Шрі-Ланці, в результаті чого загинули 250 осіб, з них 42 іноземців. Прибуття туристів в травні скоротилося на 70%. За півроку показник туристичної індустрії знизився на 13%. The Star відзначає, що це найсильніший удар по індустрії туризму за останні 10 років після завершення громадянської війни.

За даними Reuters, уряд Шрі-Ланки скасував плату за візу, які коштували від 20 до 40 доларів США. В уряді очікують, що цей захід приверне потік туристів в країну.

Як повідомляв УНН, 21 квітня, на Великдень на Шрі-Ланці відбулася найбільша серія терактів. У містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа сталося вісім вибухів, в тому числі в католицьких церквах під час великодніх служб і в готелях. В результаті терактів загинули близько 250 осіб. Після атак ісламістів в країні оголосили надзвичайний стан.