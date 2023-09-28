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Шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях: російський агент отримав 15 років ув’язнення

Шпигував за штабами Сил оборони у Харкові та Чернівцях: російський агент отримав 15 років ув’язнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. 15 років ув’язнення отримав ще один російський агент. Обвинувачений збирав розвіддані про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури у східних та західних регіонах України. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

Ворожим поплічником виявився мешканець Чернівців, який у 2021 році переїхав до Харкова і працював там техніком з налаштування інтернету.

Підозрюваного завербував кадровий співробітник головного управління генштабу зс рф (відомого як ГРУ).

До «уваги» агресора чоловік потрапив через свої антиукраїнські публікації у забороненій соцмережі «Однокласники».

Під час перебування у Харкові ворожий агент відслідковував дислокації українських блокпостів та фортифікаційних споруд у місті, а також передавав окупантам геолокації місцевих енергооб’єктів.

Потім російський агент повернувся до Чернівців під виглядом відвідування родичів. Метою його «поїздки» було шпигування за обласним управлінням СБУ, прикордонним загоном та місцевим військкоматом.

Для комунікації з російською спецслужбою її поплічник використовував анонімний месенджер.

Російського агента затримали «на гарячому» під час проведення ним прихованої фотофіксації військового об’єкта у Чернівцях у травні цього року.

Суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

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