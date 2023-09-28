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Шпионил за штабами Сил обороны в Харькове и Черновцах: российский агент получил 15 лет заключения

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. 15 лет заключения получил еще один российский агент. Обвиняемый собирал разведданные о местах расположения Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Вражеским приспешником оказался житель Черновцов, который в 2021 году переехал в Харьков и работал там техником по настройке интернета.

Подозреваемого завербовал кадровый сотрудник главного управления генштаба ВС рф (известного как ГРУ).

В «внимание» агрессора мужчина попал из-за своих антиукраинских публикаций в запрещенной соцсети «Одноклассники».

Во время пребывания в Харькове вражеский агент отслеживал дислокации украинских блокпостов и фортификационных сооружений в городе, а также передавал оккупантам геолокации местных энергообъектов.

Затем российский агент вернулся в Черновцы под видом посещения родственников. Целью его «поездки» было шпионаж за областным управлением СБУ, пограничным отрядом и местным военкоматом.

Для коммуникации с российской спецслужбой ее пособник использовал анонимный мессенджер.

Российского агента задержали «с поличным» во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах в мае этого года.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы.

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