Шпажисти з України стали призерами Гран-прі у Катарі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Українські шпажисти Богдан Нікішин і Ксенія Пантелєєва потрапили на п’єдестал пошани на турнірі серії Гран-прі в катарській Досі, інформує УНН з посиланням на НФФУ.
Нікішин став бронзовим призером, поступившись у півфіналі іспанцю Юлену Перейрі з рахунком 9:15, а Пантелєєва здобула “срібло”, програвши з рахунком 11:15 у фіналі чемпіонці світу Юлії Беляєвій з Естонії.
Для Нікішина ця бронзова медаль стала вже третьою в Досі — раніше українець вигравав подібну нагороду в 2006 і 2014 роках.
Зауважимо, що Пантелєєва ж уперше в кар’єрі здобула медаль на змаганнях такого масштабу. До цього 24-річна українська фехтувальниця потрапляла в призи лише в складі збірної України в “дорослій” командній першості або ж на етапах Кубка світу серед юніорів.