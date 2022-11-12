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Шольц анонсував нові санкції ЄС проти Ірану за жорстоке придушення протестів

Шольц анонсував нові санкції ЄС проти Ірану за жорстоке придушення протестів

Київ • УНН

 • 248021 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Європейський Союз наступного тижня посилить санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів у цій країні. Про це політик сказав у програмі Kanzler kompakt, повідомляє УНН.

Цитата

"За проявлену жорстокість до людського життя одних слів недостатньо. Тому ми вживаємо заходів. Євросоюз уже запровадив кілька пакетів санкцій. Основна увага зосереджена на відповідальних за це насильство над власним народом. Подальші санкції будуть додані наступного тижня. Ми хочемо продовжувати посилювати тиск на Корпус вартових революції та політичне керівництво", - заявив Шольц.

Деталі

За словами Шольца, у планах скликати спеціальну сесію Комітету ООН з прав людини на тему розслідування злочинів іранського режиму. Іран є членом ООН і зобов'язався підтримувати і захищати права людини, це мірило, за яким світ оцінює дії іранського керівництва, сказав канцлер.

Він підкреслив, що іранський уряд несе відповідальність за нинішній спалах насильства.

Шольц також згадав той факт, що Іран постачає росії безпілотники, які атакують інфраструктуру України.

"Усе це абсолютно неприйнятно. Ми закликаємо до негайного припинення насильства. Ми закликаємо звільнити політичних в'язнів і журналістів", - заявив Шольц.

Додамо

У середині жовтня блок із 27 країн уже запровадив санкції проти іранської "поліції моралі" та 11 офіційних осіб, включно з міністром зв'язку.

Іран попередив про "пропорційну і "тверду" відповідь після того, як Німеччина заявила, що Європейський союз прагне ухвалити нові санкції проти країни у зв'язку зі смертельним придушенням протестів.

Що передувало

Аміні, 22-річна іранка курдського походження, померла 16 вересня, через три дні після її арешту в Тегерані "поліцією моралі" за нібито порушення ісламського дрес-коду для жінок.

Гнів спалахнув на її похороні минулого місяця і швидко викликав найбільшу хвилю протестів, що потрясли Ісламську республіку майже за три роки. Молоді жінки очолили атаку, спалили свої хіджаби і зіткнулися з силами безпеки.

Через п'ять тижнів після смерті Аміні демонстрації не збираються закінчуватися. Їх підживлює суспільне обурення репресіями, які забрали життя інших молодих жінок і дівчат.

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