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Шнобелівська премія 2021 року: секс допомогає при нежиті, а огрядні політики пов'язані з корупцією

Київ • УНН

 • 44995 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Секс допомагає позбутися від закладеності у носі не гірше препаратів, ожиріння політиків корелює з рівнем корупції в країні, а борода захищає чоловіків від ударів. Вчора відбулась церемонія нагороження жартівливої Шнобелівської премії 2021 року. Церемонія пройшла в онлайн-форматі за підтримки Гарвардського університету, інформує УНН.

Деталі

Премія миру дісталась біологам з США. У своїй роботі фахівці перевірили гіпотезу про те, що “люди відростили бороди через необхідність захищатися від ударів в обличчя”. Фахівці прийшли до висновку, що рослинність на обличчі допомагає в поглинанні приблизно 37% від енергії удару. Премію їм вручив лауреат Нобелівської премії з економіки 2007 року Ерік Маскін.

Головний приз — копію купюри номіналом 10 трильйонів зімбабвійських доларів — замінили фальшивою банкнотою. Лауреатам запропонували скачати і роздрукувати її самостійно.

Премію з біології взяла Сюзанні Шетц зі Швеції. Вона провела аналіз спектра звуків, які “вимовляють” домашні кішки. Тобто як їх нявкання, пирхання і муркотіння змінюється в залежності від змін в інтонаціях людей. Нагороду Сюзанні вручив Ерік Корнелл, лауреат 2001 року в галузі фізики.

Премія з медицини дісталася Олкай Булута з університетської клініки Гейдельберга. Він разом з колегами проаналізував, як у пацієнтів з хронічним нежитем змінюється стан до і після сексу. Виявилося, що оргазм — ефективний засіб від закладеності в носі. Ефект приблизно такий же, як і після прийому препаратів. Премію вручав лауреат нобелівської премії з хімії Роберт Лефковіц.

Премія з екології пішла вченим з Іспанії та Ірану. Вони зробили бактеріологічний аналіз жувальних гумок, “вилучених” з тротуарів п’яти країн. За задумом дослідження дозволить оцінити терміни виживання бактерій з мікробіома ротової порожнини, що в теорії допоможе криміналістам розшукувати злочинців. Премію вручила Френсіс Арнольд — нобелівський лауреат в сфері хімії.

Премія з хімії присуджена вченим із шести країн, які намагалися відшукати взаємозв’язок між віковими обмеженнями на перегляд фільмів і хімічним складом повітря в кінотеатрах.

Премія з економіки дісталася фахівцям з французької бізнес-школи Монпельє. Вони досліджували рівень корупції в залежності від ступеня ожиріння людей, що займаються подібними справами. Як виявилося, кореляція є.

Премія з фізики дісталася вченим із США, Італії і Тайваню за аналіз поведінки пішоходів: експерти намагалися зрозуміти, чому натовпи людей постійно не стикаються один з одним. Втім, премія по кінетиці, присуджена дослідникам з Японії, Швейцарії та Італії, спростовує такий підхід. У цій роботі, навпаки, досліджувалося, чому пішоходи часто стикаються при ходьбі назустріч один одному.

Премії з ентомології та транспорту присудили за дослідження про способи дезінфекції підводних човнів і вивчення впливу транспортування носорогів догори ногами на організм тварин.

Довідка

Шнобелівська премія є пародією на престижну міжнародну нагороду — Нобелівську премію. Премія заснована в 1991 році Марком Абрахамсом і гумористичним журналом “Аннали неймовірних досліджень”. Шнобелівської премією нагороджують за незвичайні і дотепні дослідження, щоб привернути увагу і підстьобнути інтерес людей до науки, медицини та технологій.

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