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Шнобелевская премия 2021 года: секс помогает при насморке, а полные политики связаны с коррупцией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. Секс помогает избавиться от заложенности в носу не хуже препаратов, ожирение политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране, а борода защищает мужчин от ударов. Вчера состоялась церемония награждения шутливой Шнобелевской премии 2021 года. Церемония прошла в онлайн-формате при поддержке Гарвардского университета, передает УНН.

Детали

Премия мира досталась биологам из США. В своей работе специалисты проверили гипотезу о том, что “люди отрастили бороды из-за необходимости защищаться от ударов в лицо”. Специалисты пришли к выводу, что растительность на лице помогает в поглощении примерно 37% от энергии удара. Премию им вручил лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года Эрик Маскин.

Главный приз — копию купюры достоинством 10 триллионов зимбабвийских долларов — заменили фальшивой банкнотой. Лауреатам предложили скачать и распечатать ее самостоятельно.

Премию по биологии взяла Сюзанне Шетц из Швеции. Она провела анализ спектра звуков, которые “произносят” домашние кошки. То есть как их мяуканье, фырканье и мурлыканье меняется в зависимости от изменений в интонациях людей. Награду Сюзанне вручил Эрик Корнелл, лауреат 2001 года в области физики.

Премия по медицине досталась Олкай Булута из университетской клиники Гейдельберга. Он вместе с коллегами проанализировал, как у пациентов с хроническим насморком меняется состояние до и после секса. Оказалось, что оргазм — эффективное средство от заложенности в носу. Эффект примерно такой же, как и после приема препаратов. Премию вручал лауреат Нобелевской премии по химии Роберт Лефковиц.

Премия по экологии ушла ученым из Испании и Ирана. Они сделали бактериологический анализ жевательных резинок, “изъятых” с тротуаров пяти стран. По замыслу исследование позволит оценить сроки выживания бактерий с микробиома ротовой полости, что в теории поможет криминалистам искать преступников. Премию вручила Фрэнсис Арнольд — нобелевский лауреат в области химии.

Премия по химии присуждена ученым из шести стран, которые пытались найти взаимосвязь между возрастными ограничениями на просмотр фильмов и химическим составом воздуха в кинотеатрах.

Премия по экономике досталась специалистам французской бизнес-школы Монпелье. Они исследовали уровень коррупции в зависимости от степени ожирения людей, занимающихся подобными делами. Как оказалось, корреляция есть.

Премия по физике досталась ученым из США, Италии и Тайваня за анализ поведения пешеходов: эксперты пытались понять, почему толпы людей постоянно не соприкасаются друг с другом. Впрочем, премия по кинетике, присуждена исследователям из Японии, Швейцарии и Италии, опровергает такой подход. В этой работе, наоборот, исследовалось, почему пешеходы часто сталкиваются при ходьбе навстречу друг другу.

Премии по энтомологии и транспорту присудили за исследования о способах дезинфекции подводных лодок и изучение влияния транспортировки носорогов вверх ногами на организм животных.

Справка

Шнобелевская премия является пародией на престижную международную награду — Нобелевскую премию. Премия учреждена в 1991 году Марком Абрахамсом и юмористическим журналом “Анналы невероятных исследований”. Шнобелевской премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.

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