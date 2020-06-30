Прем'єр заявив, що Зеленський ніколи на нього не тиснув
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про відсутність тиску з боку Президента Володимира Зеленського, зокрема у кадрових питаннях. Про це очільник уряду сказав в інтерв’ю BBC Україна, передає УНН.
“Президент ніколи на мене не тисне і не тиснув, з жодних питань... Кабінет міністрів — одна з трьох гілок влади, яка ухвалює колегіальні рішення і здійснює виконавчу владу. Не можна казати, що хтось нам призначає міністрів”, — сказав Шмигаль.
Водночас він підтвердив, що радиться з Президентом, навіть деякі співбесіди з потенційними міністрами проводив разом з ним.
“Щодо міністрів, які призначалися вже пізніше, — це моє рішення. Але сьогодні в Україні є унікальна ситуація, коли парламент, президент і Кабмін можуть працювати в одному векторі... Інтриги немає, впливів, якихось нав’язувань теж немає. Міністрів обирає парламент, а подає прем’єр. В мене також є своя думка і своя позиція по життю, є такі особистості в Україні, яких я не прийму, хто б мені їх не рекомендував. Тому це хибне уявлення, хибна думка і неправильний жарт”, — зазначив прем’єр.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що в уряді не можуть знайти кандидатури на вакантні місця міністрів через “кадровий голод”.