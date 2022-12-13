Шмигаль закликав країни-партнери надати Україні сучасні системи ППО, щоб закрити небо
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Україна потребує нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, які дозволять закрити небо від російських терористичних атак по цивільному населенню та інфраструктурним об’єктам. Про це наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на міжнародній конференції у Парижі, присвяченій допомозі Україні під час зими, передає УНН.
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“Ми розуміємо, що росія продовжить терористичні атаки та не відмовиться від намірів зруйнувати нашу енергосистему. Вони хочуть занурити нас у темряву. Для того, аби цього не сталося, нам потрібна допомога цивілізованого світу. Нам потрібні сучасні протиракетні та протиповітряні комплекси, аби захистити наше небо”, – наголосив Шмигаль.
Деталі
Прем'єр-міністр зазначив, що останні атаки росії призвели до пошкодження переважної кількості інфраструктурних об’єктів України. Це, своєю чергою, призвело до дестабілізації електромережі та необхідності застосування планових і позапланових відключень електроенергії. Ці аспекти впливають на всі сектори економіки та соціального життя України.
Доповнення
США виділили новий пакет військової допомоги Україні, який надасть країні нові сили та засоби для зміцнення протиповітряної оборони.