Шмигаль з робочою поїздкою їде на Харківщину

"У четвер, 13 серпня 2020 року, прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснить робочу поїздку до Харківської області. Заплановано огляд Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та нарада з питань діяльності підприємства з керівництвом", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у рамках робочої поїздки прем’єр-міністр Денис Шмигаль також ознайомиться з діяльністю АТ "Турбоатом".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план акціонерного товариства "Турбоатом", що передбачає отримання чистого прибутку у розмірі 522 млн 201 тис. грн.