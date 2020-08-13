Шмигаль з робочою поїздкою їде на Харківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні здійснить робочу поїздку до Харківської області, де проведе нараду з керівництвом Харківського державного авіаційного виробничого підприємства. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"У четвер, 13 серпня 2020 року, прем’єр-міністр Денис Шмигаль здійснить робочу поїздку до Харківської області. Заплановано огляд Харківського державного авіаційного виробничого підприємства та нарада з питань діяльності підприємства з керівництвом", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у рамках робочої поїздки прем’єр-міністр Денис Шмигаль також ознайомиться з діяльністю АТ "Турбоатом".
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план акціонерного товариства "Турбоатом", що передбачає отримання чистого прибутку у розмірі 522 млн 201 тис. грн.