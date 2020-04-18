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Шмигаль відреагував на схвалення Президентом змін до Бюджету-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Схвалення Президентом Володимиром Зеленським змін до Держбюджету-2020 є відправною точкою для реалізації пріоритетних кроків для протидії пандемії коронавірусу. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

"Володимир Зеленський схвалив зміни до Держбюджету-2020. Це відправна точка для реалізації пріоритетних кроків для протидії пандемії коронавірусу. Кошти з утвореного Фонду боротьби з COVID-19 обсягом 64,7 млрд грн будуть спрямовані на підвищення виплат працівникам, що протистоять вірусу, закупівлю медичного обладнання, соціальну підтримку пенсіонерів та тих, хто втратив роботу", - вказав Шмигаль.

Він також додав, що додатково в бюджеті закладені 15,7 млрд грн для доплат всім медпрацівникам. Пенсійне забезпечення збільшене на 29,7 млрд грн, а фінансування Міністерства соціальної політики — на 19,5 млрд грн.

Водночас збережені видатки на оборону, підтримку АПК та дорожню інфраструктуру.

Нагадаємо, Президент Зеленський підписав зміни до Бюджету-2020 щодо фінансування боротьби з COVID-19.

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