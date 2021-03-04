Шмигаль: робити українську вакцину від COVID-19 надто довго

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"Українські вчені брали активну участь в розробках вакцин, і в різних країнах, і в Україні зокрема. На сьогодні оскільки вже так багато вакцин розроблено, українська вакцина також починала розроблятися й дійсно група вчених над цим працювала. Моя особиста позиція, що сьогодні вже є конкурентний ринок, яким потрібно просто користуватися. Тобто українська вакцина навіть за умов її появи буде вимагати ще додаткових досліджень, а це займе ще 9-10 місяців – це довго, ми до цього часу скористаємося існуючими продуктами на ринку", - розповів Шмигаль.

Шмигаль додав, що робота над українською вакциною ведеться вченими з міністром охорони здоров'я.

Доповнення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов високо оцінив розробку українського кандидата у вакцини від COVID-19. У таких розробках українських вчених він вбачає в цілому відродження державного інституту вакцин і посилення біобезпеки України.

Раніше УНН писав, що доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.