Шмигаль: робити українську вакцину від COVID-19 надто довго
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У світі сформувався конкурентний ринок вакцин від COVID-19, тому Україні ефективніше закупити вакцини, адже на створення вітчизняної піде надто багато часу. Про це заявив під час пресконференції Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
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"Українські вчені брали активну участь в розробках вакцин, і в різних країнах, і в Україні зокрема. На сьогодні оскільки вже так багато вакцин розроблено, українська вакцина також починала розроблятися й дійсно група вчених над цим працювала. Моя особиста позиція, що сьогодні вже є конкурентний ринок, яким потрібно просто користуватися. Тобто українська вакцина навіть за умов її появи буде вимагати ще додаткових досліджень, а це займе ще 9-10 місяців – це довго, ми до цього часу скористаємося існуючими продуктами на ринку", - розповів Шмигаль.
Шмигаль додав, що робота над українською вакциною ведеться вченими з міністром охорони здоров'я.
Доповнення
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов високо оцінив розробку українського кандидата у вакцини від COVID-19. У таких розробках українських вчених він вбачає в цілому відродження державного інституту вакцин і посилення біобезпеки України.
Раніше УНН писав, що доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.