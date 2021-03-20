Шмигаль повідомив, що Україна підписала угоди з шістьма виробниками вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Попередні угоди вже укладені з шістьма виробниками вакцини від коронавірусу. Про це в інтерв’ю німецькому виданню “Більд” повідомив прем’р-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє УНН.
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“Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини. На сьогодні з 6-ма з них підписані попередні угоди і 3 вакцини зареєстровані в Україні. Це AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. Найближчим часом ми очікуємо поставку першої партії вакцин Pfizer-BioNTech за ініціативою COVAX, де Німеччина є одним з основних світових донорів і ініціатором такої міжнародної платформи. Ми вдячні Німеччині за участь у цій глобальній ініціативі”, — заявив Шмигаль, при цьому не уточнивши про яких саме виробників, крім трьох названих, йдеться.
Прем’єр наголосив, що якнайшвидша вакцинація є глобальним інтересом — і з точки зору здоров’я громадян, і у контексті відновлення економіки.
“Ми ж бачимо, як мутований вірус, який виникає в окремих точках планети, миттєво перекидається на інші країни та регіони”, — заявив прем’єр.
Водночас він наголосив, що не бачить можливості використання російської вакцини Спутнік V. Цьому є низка причин.
“Вона не пройшла необхідних стадій клінічних досліджень. І друга причина — це те, що ми звичайно не можемо використовувати вакцину країни, з якою у нас триває військовий конфлікт”, — пояснив позицію глава уряду.
Вакцини, про поставки яких вже відомо
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). Станом на 20 березня першу дозу вакцини отримали вже понад 104 тисячі українців, більшість з яких медичні працівники.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що до кінця березня — на початку квітня в межах ініціативи COVAX Україна має отримати ще партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також мають прибути вакцини компанії Pfizer.
Наразі 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують на відправку в Україну.
Крім того, відомо про перемовини щодо постачання 5 млн доз американської вакцини Novavax та 10 млн доз індійської розробки від Bharat Biotech.