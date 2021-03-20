Шмыгаль сообщил, что Украина подписала соглашения с шестью производителями вакцины от COVID-19

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40841 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 58973 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106946 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142771 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194518 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192957 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278822 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326171 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157824 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143126 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

Авария в центре Мангайма: двое людей погибли, 25 раненых, подозреваемый арестован

3 марта, 15:37 • 24772 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 105298 просмотра
Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

Это самое худшее заявление: Трамп раскритиковал слова Зеленского о соглашении о завершении войны

3 марта, 17:08 • 19907 просмотра
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 19198 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

20:31 • 22137 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 326169 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 279637 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 434912 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 400835 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 384043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 105298 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 185930 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214125 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194082 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 278822 просмотра
Актуальное
Шмыгаль сообщил, что Украина подписала соглашения с шестью производителями вакцины от COVID-19

Шмыгаль сообщил, что Украина подписала соглашения с шестью производителями вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 20758 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Предварительные соглашения уже заключены с шестью производителями вакцины от коронавируса. Об этом в интервью немецкому изданию "Бильд" сообщил премьр-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает УНН.

Цитата

"Украина ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины. На сегодняшний день с 6-ю из них подписаны предварительные соглашения и 3 вакцины зарегистрированы в Украине. Это AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac. В ближайшее время мы ожидаем поставку первой партии вакцин Pfizer-BioNTech по инициативе COVAX, где Германия является одним из основных мировых доноров и инициатором такого международного платформы. Мы благодарны Германии за участие в этой глобальной инициативе", - заявил Шмыгаль, при этом не уточнив о каких именно производителях, помимо трех названных, идет речь. 

Премьер подчеркнул, что скорейшая вакцинация является глобальным интересом - и с точки зрения здоровья граждан, и в контексте восстановления экономики.

"Мы же видим, как мутировавший вирус, который возникает в отдельных точках планеты, мгновенно перебрасывается на другие страны и регионы", - заявил премьер.

В то же время он подчеркнул, что не видит возможности использования российской вакцины Спутник V. Этому есть ряд причин.

"Она не прошла необходимых стадий клинических исследований. И вторая причина - это то, что мы не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт", - пояснил позицию глава правительства.

Вакцины, о поставках которых уже известно

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). По состоянию на 20 марта первую дозу вакцины получили уже более 104 тісяч украинцев, большинство из которых медицинские работники.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что до конца марта - начала апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить еще партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая ожидается еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer.

Сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправку в Украину.

Кроме того, известно о переговорах по поставкам 5 млн доз американской вакцины Novavax и 10 млн доз индийской разработки от Bharat Biotech.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы