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Шмигаль: понад 700 млн грн на ліквідацію наслідків повені – це лише початок

Шмигаль: понад 700 млн грн на ліквідацію наслідків повені – це лише початок

Київ • УНН

 • 10297 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів готовий виділити на ліквідацію наслідків стихії у західній України стільки, скільки буде потрібне за розрахунками. Виділені раніше, понад 700 млн грн, це сума на невідкладні витрати. Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Понад 700 млн грн на ліквідацію наслідків повені – це лише початок. Ми виділили це, для того, щоб всі могли скористатись коштами невідкладно, але на основі додаткових розрахунків скільки коштів ще потрібно, уряд готовий виділяти усю необхідну суму для подолання наслідків стихії", - сказав Шмигаль.

Він повідомив, що перші розрахунки від голів облдержадміністрацій вже надходять.

"У найближчі дні складемо повну суму, будемо розуміти її. Уряд винесе на розгляд, і впевнений, підтримає суму коштів на боротьбу з наслідками стихії. Ці 5 постраждалих областей мають доручення про прискорення розрахунків", - додав очільник уряду.

Нагадаємо, що Кабмін виділив 754 млн грн на ліквідацію наслідків паводку в західних областях.

Як стало відомо, регіони отримають ці кошти після надання урядові розрахунків на відновлення інфраструктури.

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