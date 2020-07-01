Шмыгаль: более 700 млн грн на ликвидацию последствий наводнения - это только начало
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров готов выделить на ликвидацию последствий стихии в западной Украине столько, сколько потребуется по расчетам. Выделенные ранее, более 700 млн грн, это сумма на неотложные расходы. Об этом во время заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Более 700 млн грн на ликвидацию последствий наводнения - это только начало. Мы выделили это, для того, чтобы все могли воспользоваться средствами безотлагательно, но на основе дополнительных расчетов сколько средств еще нужно, правительство готово выделять всю необходимую сумму для преодоления последствий стихии", - сказал Шмыгаль.
Он сообщил, что первые расчеты от глав облгосадминистраций уже поступают.
"В ближайшие дни составим полную сумму, будем понимать ее. Правительство вынесет на рассмотрение, и уверен, поддержит сумму средств на борьбу с последствиями стихии. Эти 5 пострадавших областей имеют поручение об ускорении расчетов", - добавил глава правительства.
Напомним, что Кабмин выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий паводка в западных областях.
Как стало известно, регионы получат эти средства после предоставления правительству расчетов на восстановление инфраструктуры.