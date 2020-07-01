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Шмигаль розповів, коли західні регіони отримають кошти на ліквідацію наслідків паводку

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Понад 700 млн грн зараз лежать на рахунках Держказначейства та будуть перераховані в регіони після підрахунку потрібних коштів для відновлення та покращення інфраструктури. Про це сьогодні, 1 липня, під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Як і було обіцяно минулого тижня, уряд виділив понад 700 млн грн для подолання наслідків стихії у п’ятьох областях. Ці кошти зараз фактично лежать на рахунках Держказначейства і чекають поки місцева влада подасть чіткі розрахунки на що ці кошти будуть направлені та як будуть витрачені. Кошти витрачені для конкретної справи, потрібно розуміти, що у попередні роки держава виділяла мільйони і навіть мільярди для запобігання руйнування від повені, що використовувались неефективно, і ми в цьому році отримали наслідки такої безгосподарності", - розповів Шмигаль.

Він зазначив, що підхід до виділення коштів потрібно змінити.

"Підхід має бути змінений - чесний. Уряд і держава кошти виділила, далі розрахунки, потім кошти ідуть в регіони та виплачуються людям, а також мають бути спрямовані у відновлення та покращення інфраструктури: берегоукріплення, дамби", - сказав Прем'єр.

Нагадаємо, що Кабмін виділив 754 млн грн на ліквідацію наслідків паводку в західних областях.

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