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Шмыгаль рассказал, когда западные регионы получат средства на ликвидацию последствий паводка

Шмыгаль рассказал, когда западные регионы получат средства на ликвидацию последствий паводка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Более 700 млн грн сейчас лежат на счетах Госказначейства и будут перечислены в регионы после подсчета необходимых средств для восстановления и улучшения инфраструктуры. Об этом сегодня, 1 июля, на заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Как и было обещано на прошлой неделе, правительство выделило более 700 млн грн для преодоления последствий стихии в пяти областях. Эти средства сейчас фактически лежат на счетах Госказначейства и ждут пока местные власти подадут четкие расчеты на что эти средства будут направлены и как будут потрачены. Средства потрачены для конкретного дела, нужно понимать, что в предыдущие годы государство выделяло миллионы и даже миллиарды для предотвращения разрушения от наводнения, которые использовались неэффективно, и мы в этом году получили последствия такой бесхозяйственности", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что подход к выделению средств нужно изменить.

"Подход должен быть изменен - честный. Правительство и государство средства выделило, далее расчеты, потом средства идут в регионы и выплачиваются людям, а также должны быть направлены на восстановление и улучшение инфраструктуры: берегоукрепление, дамбы", - сказал Премьер.

Напомним, что Кабмин выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий паводка в западных областях.

Украинские Национальные Новости

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